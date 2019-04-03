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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Martta enflasyon TÜFE'de yüzde 1,03 artarken, yurtiçi ÜFE yüzde 1,58 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 19,71'e yükseldi. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 19,67 düzeyindeydi. Yurtiçi ÜFE ise yıllık bazda yüzde 29,64 artış kaydetti.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

TEK DÜŞÜŞ HABERLEŞMEDE



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu.

BİR YILDA GIDADA YÜZDE 30'A YAKIN ARTIŞ



Yıllık bazda TÜFE'de en fazla artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 artış kaydetti.

ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBER

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 43,81 ile çarliston biber olurken, onu yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan, yüzde 19,19 ile karnabalar izledi.

Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 18,47 ile ıspanak oldu. Maydonoz fiyatı yüzde 18,30, yeşil soğan yüzde 15,15 geriledi.