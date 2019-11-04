Son Dakika:Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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Anadolu Ajansı 04.11.2019 - 07:29 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 16:49

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Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,70'in altında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında 5,69 seviyesinde işlem görüyor.

TÜFE ekim ayında yüzde 2 artarken, yıllık TÜFE yüzde 8,55'e geriledi.

Euro/TL de 6,36 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, Fitch'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımı nedeniyle Türk Lirası varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, ekim ayı enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 2 artışla piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşerek yıllık enflasyonun yüzde 8,55 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,6420'nin destek, 5,77'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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