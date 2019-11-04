Son Dakika:Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,70'in altında hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında 5,69 seviyesinde işlem görüyor.



TÜFE ekim ayında yüzde 2 artarken, yıllık TÜFE yüzde 8,55'e geriledi.



Euro/TL de 6,36 seviyesinde seyrediyor.



Analistler, Fitch'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımı nedeniyle Türk Lirası varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, ekim ayı enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 2 artışla piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşerek yıllık enflasyonun yüzde 8,55 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,6420'nin destek, 5,77'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.



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