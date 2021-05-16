Spotify'ın kurucusunun Arsenal'ı satın alma teklifine ret

Spotify'ın kurucusu Daniel Ek sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD'li Kroenke ailesinin sahip olduğu Arsenal Kulübü için bu hafta teklif yaptığını belirtti.

''PARAYA İHTİYACIMIZ YOK'' YANITI



Spotify'ın CEO'su da olan Ek, aileden "Paraya ihtiyacımız yok" yanıtını aldığını kaydederek, "Kararlarına saygı duyuyorum ancak bu durum değişirse ilgilenmeye hazır olarak bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2,8 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ



İngiliz basını, Ek'in 2,8 milyar dolar değer biçilen Arsenal'ı satın almak istediğini, kulübün efsane isimleri Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.