Spotify'ın kurucusunun Arsenal'ı satın alma teklifine ret

İsveç merkezli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ı satın almak için yaptığı teklif reddedildi.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 12:22

Spotify'ın kurucusunun Arsenal'ı satın alma teklifine ret

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Spotify'ın kurucusu Daniel Ek sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD'li Kroenke ailesinin sahip olduğu Arsenal Kulübü için bu hafta teklif yaptığını belirtti.

''PARAYA İHTİYACIMIZ YOK'' YANITI

Spotify'ın CEO'su da olan Ek, aileden "Paraya ihtiyacımız yok" yanıtını aldığını kaydederek, "Kararlarına saygı duyuyorum ancak bu durum değişirse ilgilenmeye hazır olarak bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2,8 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

İngiliz basını, Ek'in 2,8 milyar dolar değer biçilen Arsenal'ı satın almak istediğini, kulübün efsane isimleri Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.

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