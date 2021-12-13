Stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza

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Perakende satış yasasında, stokçulara verilecek cezalar artıyor.

Ceza üst sınırının artırılmasına yönelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.



AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, stokçuluğun tespit edilmesi halinde işletmelere verilecek cezanın alt sınırının 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmasını öngörüyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 500 bin liradan 2 milyon liraya çıkacak.