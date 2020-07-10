Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Temmuz Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 664.hafta çekiliş sonuçları belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 664. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 01, 02, 12, 20, 28 ve 35 olarak belirlendi.



Çekilişte bu hafta 6 bilen olmadı. 1.940.264,12 TL'lik büyük ikramiye devretti.

5 bilen kişi sayısı : 50



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.788,15 TL



4 bilen kişi sayısı : 2.668



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 178,35 TL



3 bilen kişi sayısı : 54.601



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,75 TL



Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 930 bin 140 liralık ikramiye devretti.

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