Takasbank'a yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) vadeli doğalgaz piyasasında gerçekleşecek işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti sunmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı 02.06.2021 - 09:46

Takasbank'a yeni faaliyet izni

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TCMB'nin, Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile Takasbank'ın vadeli doğalgaz piyasasında gerçekleşecek işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti vermesi, şirketin gerçekleştirebileceği diğer işlemler çerçevesinde onaylandı.

Bu doğrultuda, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilen faaliyet izni kapsamı da genişletildi.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

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