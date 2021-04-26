TCMB, Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısının değiştirildiğini duyurdu

TCMB'den yapılan duyuruda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısında değişiklik yapıldığı bildirildi.



Duyuruda, TCMB tarafından, Avrupa Birliği Uyumlaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı'na tam uyumlu olarak uygulanan Yatırım Anketi'nin yapısının, söz konusu programda yapılan güncellemeye uyum çalışmaları kapsamında değiştirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasındaki Metaveri ve Uygulama Değişiklikleri başlıklarından erişilebilmektedir. Söz konusu değişiklik kapsamında Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne ilişkin seriler yeni yönteme uygun olarak, geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde hesaplanmış ve 2009 Bahar döneminden itibaren revize edilmiştir. Revize edilmiş verilere Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasından erişilebilmektedir."