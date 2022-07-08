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TEİS'ten ilaç fiyatlarıyla ilgili açıklama

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarında geçerli olan euro kurunun güncel ve ekonomik gerçeklere uygun hale getirilmesini talep etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.07.2022 - 15:10

TEİS'ten ilaç fiyatlarıyla ilgili açıklama

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İlaca yüzde 25 zam yapıldı

İlaca yüzde 25 zam yapıldı

İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam geldi.

Fiyatlandırmada kullanılan "Euro değerini" artıran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Tüm İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Kararla beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kurunun yüzde 25 oranında arttırıldığını belirten Saydan, şunları kaydetti:

"İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru yüzde 25'lik artışla 6,29 liradan 7,86 liraya yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada bulunamayan sorunu sürecektir.

Zira güncel kura göre, euro bugün itibarıyla 17,49 lira seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir."

Eczacılar olarak ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını önemsediklerini vurgulayan Saydan, "Yeterli olduğunu düşünmediğimiz bu düzenlemenin yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz.

İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz. İlaç euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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