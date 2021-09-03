Tekstil sektöründen ihracat rekoru

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Sektör olarak her ay yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Yıl sonunda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 12 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.



Öksüz sektörün ihracat rakamlarına ilişkin olarak şunları kaydetti:



"Bu yıl tekstil sektörümüz salgının etkilerinden pozitif ayrışarak neredeyse her ay yeni bir ihracat rekoru kırıyor. Yılın 8 ayında ihracat pazarlarımızın yüzde 83’ünde artış yaşandı. Yaklaşık 190 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ocak–Ağustos döneminde en fazla tekstil ihracatı gösterdiğimiz ülkeler sırasıyla yüzde 56 artışla İtalya, yüzde 20 artışla Almanya ve yüzde 51 artışla ABD oldu. Sektör olarak son 12 ayda 11,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Hazır giyim sektörüyle birlikte yıl sonunda 18,6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi hedefliyoruz."

ABD'YE İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR



İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, Türkiye'nin 2020 yılında dünya tekstil ihracatında bir basamak yukarı çıkarak 5'inci sıraya yükseldiğini hatırlattı.



Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük 2'nci tekstil tedarikçisi olduklarını belirten Öksüz, "AB ülkelerindeki pazar payımız artmaya devam ediyor. AB’nin ithalatından Türk tekstil sektörü olarak yüzde 17,5 seviyelerinde pay alıyoruz. AB’nin yanında başta Amerika ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve Eski Doğu Bloku ülkeleri olmak üzere tüm ülke gruplarında yüzde 60’lara varan önemli artışlar yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



Öksüz, en önemli hedef pazarlarının başında gelen, 43 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı konumundaki ABD'nin ihracatta odak noktasında yer aldığını bildirdi.



Öksüz, "2020 yılında Türkiye, ABD’nin tekstil ithalatında bir basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi. 2021 yılının ilk 8 ayında ise ABD’ye tekstil sektörü ihracatımız yüzde 51 oranında artarak 547 milyon dolara ulaştı. 2021 yılının ilk 9 ayında ABD’ye yıllık ihracatımızı aşmayı hedefliyoruz. ABD’ye 2021 yılı ihracatımızın 1 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz." dedi.