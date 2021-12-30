Tesla 475 binden fazla aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi(NHTSA), dünyanın en zengin insanı Elon Musk’In sahibi olduğu Tesla’nın 475 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

ABD güvenlik düzenleyicisi Model 3 ve Model S elektrikli otomobillerini geri çağırdığını söylerken, özellikle sedan Model 3’te geri görüş kameralarında arıza bulunduğunu aktardı.

Arızaların kaza riskini artırabileceğini aktaran ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, haber sonrası Tesla hisseleri piyasa açılışından önceki işlemlerde yüzde 2,3 düştü.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ABD'li elektrikli araç üreticisinin, arka görüş kamerası sorunlarını çözmek için 356 bin 309 tane 2017-2020 yılları arasında üretilen Model 3 ve ön kaput sorunları nedeniyle 119 bin 9 tane Model S araçlarını geri çağırdığını söyledi.



Geri çağrılan toplam araç sayısının, Tesla'nın geçen yıl teslim ettiği araç sayısıyla neredeyse aynı olduğu vurgulandı.



NHTSA, Model 3 sedanlar için, "arka görüş kamerası kablo tesisatı, bagaj kapağının açılıp kapanmasıyla hasar görebilir ve arka görüş kamerası görüntüsünün görüntülenmesini engelleyebilir" dedi.



Tesla, Model S araçlar için, ön kaput mandalı sorunlarının bir bagajın "uyarı vermeden açılmasına ve sürücünün görüşünü engellemesine neden olarak çarpma riskini artırabileceğini" söyledi.