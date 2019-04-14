Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda taşıdığı yolcu sayısının bugün 1 milyonu aşacağını bildirdi.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınma sonrası 6 Nisan'dan sonra kademeli olarak tam kapasiteye geçen İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon yolcu sayısına doğru ilerlediğini belirtti.
Ekşi, "Büyük taşınmanın yapıldığı cumartesi gününden itibaren THY olarak iniş-kalkış 4 bin 862 seferde toplam 841 bin 915 yolcu taşıdık. Bugünkü yolcularımız ile 1 milyonu aşacağız. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak" ifadelerini kullandı.
THY, büyük taşınma sonrası bir milyona ulaşıyor
Anadolu AjansıEkonomi
THY'nin büyük taşınma sonrası 840 binden fazla yolcu taşıdığı bildirildi. Genel Müdür Bilal Ekşi, "Bugünkü yolcularımız ile 1 milyonu aşacağız" dedi.
Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda taşıdığı yolcu sayısının bugün 1 milyonu aşacağını bildirdi.