Ticaret Bakanı Muş: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dün 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını duyurdu.

Haberler - DHA 16.10.2021 - 12:01

Ticaret Bakanı Muş: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek"

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