Ticaret Bakanı Muş: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Haberler - DHA 16.10.2021 - 12:01
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek"
Türkiye, 1974'te BİR YILDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 16, 2021
1990’da BİR AYDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
Dün BİR GÜNDE 1,5 milyar $ ihracat yaptık.
Daha çok çalışacağız.
Daha çok üreteceğiz.
Daha güçleneceğiz.
İhracattaki başarı sürecek,
Türkiye büyüyecek.