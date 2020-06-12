TİM ve ihracatçı birliklerinin toplantılarına dijital kolaylık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yönetim kurulu, ihracatçı birlik yönetim kurulları, sektör kurulları ve sektörler konseyi toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan sağlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Değişiklikle Ticaret Bakanlığınca dijitalleşme yolunda bir adım daha atılırken, TİM yönetim kurulu, ihracatçı birlik yönetim kurulları, sektör kurulları ve sektörler konseyi toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin önü açıldı.



Toplanma, karar alma ve imza süreçlerinde dijitalleşme yolunda gerekli mevzuat düzenlemeleriyle toplantılar tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik sistemle katılması yoluyla da gerçekleştirilebilecek.



Ticaret Bakanlığınca, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değişmesi dikkate alınarak, birliklerin ve TİM'in icra organlarının görüntülü sistemlerle elektronik ortamda gerçekleştirecekleri toplantılar sayesinde ihracatçıların iş ve işlemlerinin sürdürülmesi, verimliliğin artırılması, daha kolay ve hızlı karar alma süreçlerinin geliştirilmesi amaçlandı.



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