TİM'den üretim seferberliği: 1 milyon maske, 100 bin dezenfektan

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 61 birlik başkanının telekonferansla katıldığı basın toplantısında, yerli maske ve dezenfektan üretimi konusunda başlatılan seferberlik ve başta sağlık teşkilatı olmak üzere ihtiyaçlar için hibe edilecek 1 milyon maske ve 100 bin ton dezenfektan hakkında bilgi verdi.



Gülle, tüm dünyanın, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün etkilerine odaklanmış durumda olduğunu, virüsün kontrol altına alınma sürecindeki eksikliklerin kısa sürede tüm dünyayı tehdit eden küresel bir salgına dönüşmesine yol açtığını ve bugün dünya genelinde ölü sayısının maalesef 14 bini aştığını söyledi.



Virüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden itibaren Cumhurbaşkanının liderliğinde hükümetin, "şeffaf" ve "akılcı" bir politika ile Türkiye'nin bu krizden en az şekilde etkilenmesi adına gerekli tedbirleri aldığını ve almaya da devam ettiğini aktaran Gülle, "Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan, ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi bu küresel salgının dünya ekonomisinde sebep olduğu olumsuzluklardan korumaya ve desteklemeye yönelik alınan tedbirler için de şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.



Gülle, dünyanın önde gelen ekonomilerinin tümünün, ülkelerinde istihdamı ve üretimi korumak adına gerekli tedbirleri hızla açıkladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı parasal ve mali tedbirlerle oluşturulan 100 milyar TL'lik paket önümüzdeki günlerde ikincil ve üçüncül aşamaları ile ihracatçılarımızın bütününün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecektir. Açıklanan paketin ardından kamu, katılım ve özel bankaların tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik sağlayacaklarına dair açıklamaları iş dünyamız için ayrıca moral olmuştur" ifadelerini kullandı.



"KARGO UÇAKLARININ SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"



İsmail Gülle, ihracatçılara yönelik ek önlemler konusunda, ilgili tüm bakanlıklar ile temaslarının yoğun şekilde devam ettiğini aktararak, "İhracatçılarımızın ürünlerini dünyaya yetiştirmek adına talep ettikleri kargo uçaklarının sayısının artırılması adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumdadır. Bilhassa Irak ve İran sınır kapılarında devreye alınan temassız ihracatın Kapıkule'de de uygulanması konusunda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çalışmalar devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Alınan tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan olumlu görüntünün sürmesini dilediklerini ifade eden Gülle, şöyle devam etti:



"Bu noktada, tüm bu süreci proaktif bir şekilde yürüttüğümüz Bakanımız Ruhsar Pekcan'a şükranlarımızı ifade ederim. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekun mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi, devletimizin tüm birimleriyle beraber 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM olarak biz de 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız."



"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN HER DAİM YANLARINDA OLACAĞIZ"



TİM Başkanı Gülle, dünya ekonomisini adım adım takip eden ihracatçılar olarak, bu küresel virüs salgınının tüm dünyaya "İthalat ucuz olsa bile gelemeyebilir. Yerli ve milli üretim bilinciyle her ürünü kendi ihtiyacımızın da ötesinde üretmek zorundayız" hususunu öğrettiğini söyledi.



Gülle, "Bu yalın gerçeğin idrakiyle, vatan sathında verilen koronavirüse karşı sağlık mücadelesinde, bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımızın her daim yanlarında olacağımıza söz veriyoruz. Tüm iş dünyasının iyi niyetle, parça parça emek sarf ettiği bu süreçte TİM olarak, bu mücadeleyi bir seferberliğe dönüştürecek şekilde koordine ediyoruz" şeklinde konuştu.



Gülle, Türkiye'nin birçok büyük hazır giyim, kimya, tekstil firmaları ile birlikte sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için mevcutta yaşanan maske ve dezenfektanların tedarik sıkıntısını aşmak adına milli ve yerli üretim seferberliği başlattıklarını, üretim çarklarını Türkiye için çevirdiklerini söyledi.



"HEDEFİMİZ, AYLIK 40 MİLYON ADET MASKE ÜRETİMİ"



Hedeflerinin günlük 1 milyon maske üretimi ile başlayıp, aylık 40 milyon adet maske üretimi kapasitesine ulaşmak olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:



"TİM olarak, bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz. Zorlu süreçlerde milletimizle tek vücut olup var gücümüzle çalışmayı kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışla Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve 61 ihracatçı birliğimiz ile koordine olarak, yerli ve milli günlük 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığımızın emrine sunuyor ve seferberliğimizin ilk adımını atıyoruz.



Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek, teşhisi ve tedavisini yapmak için gece-gündüz gayretle çalışan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililerimize, değerli hekimlerimiz ve diğer tüm sağlık personelimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İhracatın saha neferleri olarak, üstümüze düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da 'evinizden çıkmayın' yönlendirmeleri doğrultusunda TİM olarak, 'evde kalın' diyor ve bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz."