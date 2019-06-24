Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Yaşarbank AŞ'nin 22 Aralık 1999'da Bankalar Kanununun 14/3 maddesi uyarınca BDDK tarafından TMSF'ye devredildiği anımsatıldı.



TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplamda 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsilat sağlandığı aktarılan açıklamada, grubun böylece TMSF'ye borcunun ödendiği bildirildi.



Açıklamada, "Müteakiben, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.



