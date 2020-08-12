TOGG: Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, yerli otomobilin fiyatına ilişkin, "Kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı 12.08.2020 - 23:41 | Son Güncelleme : 12.08.2020 - 23:43

TOGG: Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık

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Nadir elemente özel üretim tesisi (Yerli otomobilde kullanılacak)

Nadir elemente özel üretim tesisi (Yerli otomobilde kullanılacak)

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını açıklamadıklarını bildirdi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

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