Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali kapılarını açmaya hazırlanıyor

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören “Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali” 18 – 19 Aralık tarihlerinde Four Seasons Hotel at the Bosphorus‘ta ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor.



Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireyler yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, bu yıl 12’nci defa gerçekleşecek. 18 – 19 Aralık tarihlerinde 10.00 – 21.00 saatleri arasında Four Seasons Hotel at the Bosphorus düzenlenecek festivalde yine ziyaretçileri birbirinden özel sürprizler bekliyor.



İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret edebileceği Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’nde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar.

120’Yİ AŞKIN SEÇKİN MARKA FESTİVALDE BULUŞACAK



Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’nde, takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, mücevherden kozmetiğe, aksesuar, çiçek ve antika gibi çeşitli pek çok konuda 120’yi aşkın birbirinden seçkin ve özel markanın ürünleri, koleksiyonları bir arada bulunacak. Bilinen birçok markanın yanı sıra tarzıyla öne çıkan yeni firmalar da, festival ziyaretçilerine farklı seçenekler sunacak.



12 YILA ÖZEL 12 HEDİYE



Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ne katılacak ziyaretçiler için hazırlanan özel sürprizlerden biri de 12’nci yıla özel 12 hediye çekilişi olacak. Çekilişte; Kafkas Mücevher’in Tohum Otizm Vakfı için tasarladığı özel tasarım mücevher setinin yanı sıra, Soneva Fushi Maldives ve Four Seasons Seyşeller otellerinde konaklamalar, Artam Antik A.Ş.’nin desteğiyle Ressam Mehmet Gün’den çağdaş sanat eseri, Avusturya / VIVAMAYR Maria Wörth Detoks ve Sağlık Merkezinden 1 hafta konaklama, The Marmara New York otelinde konaklama, Şah Yaycı’dan Tecknomonster bavul, Siren Ertan İstanbul’un yeni açtığı web sitesi sirenertanistanbul.com’dan hediye çeki, Sırmasa’dan 12 kişilik davet masası, The Museum Hotel Antakya otelinde konaklama , Tiffany & Co.’dan ev aksesuarları ve Saffet Emre Tonguç’dan “Ayasofya’da Bir Gece” Turu ile Four Seasons’da yemek yer alacak.

KİŞİSEL GELİŞİM SÖYLEŞİLERİ FARK YARATIYOR



Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali ziyaretçileri, alışverişin yanı sıra dilerlerse Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Uzman Psikolojik Danışman Feriha Şenkaya Dildar, Psikolog İdil Sevil, Vedik Astrolog Ebru Cinek ve Özlem Denizmen tarafından gerçekleştirilecek söyleşilere katılıp, kişisel kazanımlar elde etme imkânı da bulabilecekler.



SEVAN BIÇAKÇI’DAN ÖZEL İMZA GÜNÜ



Dünyaca ünlü mücevher sanatçısı Sevan Bıçakçı, on iki yaşında Kapalıçarşı’da başlayan hikâyesini konu alan The Timekeeper kitabının imza töreniyle Alışveriş Festivali ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.



ÖZEL TASARIM YILBAŞI SEPETLERİ SÜRPRİZLERLE DOLU



Alışveriş Festivali’nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak. Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin de dahil olmak üzere, aralarında vakfın kurucuları da olan destekçiler; Arzu Sabancı, Aslı Soyak, Aylin Tahincioğlu, Ayşe Polat, Ayşe Torfilli Somer, Begüm Kıroğlu, Bettina Hakko, Caroline Koç, Demet Sabancı, Deniz Yıldız Edin, Dilara Sel, Ebru Kohen, Enis Karavil, Fatoş Yalın Arkun, Meral Peltekçi, Mine Narin, Rana Erkan Tabanca, Reyhan Demirören, Rezzan Benardete, Sedef Orman, Serra Türker, Sevan Bıçakçı, Siren Ertan Kayalar, Şebnem Berker, Şeli Elvaşvili, Şirin Yalçın, Tuvana Büyükçınar, Ümit Boyner, Yasemin Aloğlu, Zeynep Çarmıklı ve Zeynep Madra tarafından tasarlanan çok özel ve sürprizlerle dolu sepetler, Tohum Otizm Vakfı yararına satılacak.







ŞENLİĞE ÖZEL MENÜLERLE KEYİFLİ BİR MOLA



Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali için özel olarak hazırlanmış menüleriyle İstanbul’un en popüler cafe ve yemek firmaları da 18 -19 Aralık’ta Four Seasons Hotel at the Bosphorus’da olacak. Gurme lezzetlerin bir arada bulunacağı ve özel ikramların sunulacağı etkinlikte ziyaretçiler, gün içerisinde hem zengin yemek bölümünde keyifli bir ara verebilecek hem de Tohum Otizm Vakfı’nın çalışmalarını tanımak ve desteklemek imkanı bulacaklar.



Gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek için…

Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. Bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile festivaldeki yerini alacak.