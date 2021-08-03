TOKİ 476 odalı yurt binasını satışa çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karabük'te 26 bin 54 metrekarelik alana inşa edilmiş, 476 odalı ve bin 4 kişi kapasiteli yurt binasını satışa sundu.

İHA 03.08.2021 - 14:33

TOKİ 476 odalı yurt binasını satışa çıkarıyor

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TOKİ'nin satışa sunduğu yurt binasına yüzde 10 peşinat ve 96 ay vade ile hemen teslim şeklinde sahip olunabilecek.

Satışa çıkarılacak yurt binası TOKİ Başkanlığı’nca taşınmazın plan tadilatı yapılarak özel sağlık tesis alanına dönüştürülebileceği de kaydedildi.

TOKİ’den yapılan açıklamada, ayrıca, “Satışa sunulacak yurt binasının açık artırma usulü ile 13 Ağustos 2021 Cuma Saat:11.00’de Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu Merkez ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, Halkalı/İstanbul’da gerçekleşecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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