Toyota’dan yeni otonom araç hamlesi: 550 milyon dolarlık satın alma gerçekleştiriyor

Japon otomotiv şirketi Toyota, otonom araç hedeflerini daha ileri taşıma hamlesi olarak ABD merkezli taşıma şirketi Lyft’nin sürücüsüz araç birimini satın almak üzere anlaştığını bildirdi.

Toyota, yeni oluşturulan Woven Planet bölümü çerçevesinde Lyft Inc'in sürücüsüz teknoloji birimine 550 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

Şirketin 5’nci seviyedeki otomasyon sistemini satın alan Toyota’nın Lyft’nin 300’den fazla çalışanının bulunduğu otonom teknolojisi birimine sahip olması anlamına geliyor.

Toyota’nın yeni oluşturulan Woven Planet bölümü CEO'su James Kuffner, “Bu anlaşma, insanları bir araya getirmenin ilk adımıdır. Açıkçası teknoloji ve ürün inşa etmek için insan gerekir, bu satın alma işlemi de bununla ilgili” ifadelerini kullandı.

'BÖLÜMÜ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kuffner, Ocak ayında kurulan Woven Planet'in ekibine yatırım yapmaya ve bölümü büyütmeye devam etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Nakanishi Araştırma Enstitüsü'nün bir otomobil endüstrisi analisti ve genel müdürü olan Takaki Nakanishi, satın alma işlemi ile ilgili, “Toyota, sürücüsüz otomobil teknolojisi de dahil olmak üzere hedeflerini gerçekleştirme yolunda bir adım atıyor" ifadelerini kullandı.

Şu anda gelişmiş sürücü destek teknolojisi ile Seviye 2 otomasyonu sunan Toyota, diğer otonom sürüç teknolojisi sunan şirketlerle yakın işbirliği ile çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.