ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik hamlesini daha da artırdı ve ABD merkez bankasına küresel büyümeyi desteklemek için 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı ayrıca, "doların dünyanın diğer kısımlarına zarar verecek kadar güçlü olduğu" şikayetinde bulundu.

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Trump, pazartesi günü sosyal paylaşım platformu Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, "Fed faizi, oldukça kısa bir süre içinde, en az yüz baz puan düşürülmeli ve bununla birlikte belki de parasal gevşemeye de gidilmeli" dedi ve "Eğer bu yapılırsa, ekonomimiz çok daha iyi olacak ve dünya ekonomisi büyük çapta ve hızlı bir şekilde genişleyecek. Bu herkes için iyi" değerlendirmesinde bulundu.



.....The Fed Rate, over a fairly short period of time, should be reduced by at least 100 basis points, with perhaps some quantitative easing as well. If that happened, our Economy would be even better, and the World Economy would be greatly and quickly enhanced-good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019

Fed, geçen ayki politika toplantısında, 10 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez faiz indirimine gitti ve yavaşlayan küresel büyüme ve Trump'ın Çin ile ticaret savaşından kaynaklanan belirsizlikle birlikte, daha da faiz indirimi için kapıyı açık bıraktı. Görünüme ilişkin endişeler finans piyasalarında sarsıntı yarattı ve ABD Hazine tahvil faizleri rekor seviyelere inerek resesyon işaretleri vermeye başladı. Buna bağlı olarak, yatırımcıların Fed'in politikasını bir kez daha gevşeteceğine ilişkin beklentileri güçlendi.



Trump daha önce de Fed'in gösterge faizi 100 baz puan indirmesi ve tahvil alımlarına yeniden başlaması çağrısında bulunmuş ve doların güçlü seyrinden şikayet etmişti. Ancak doların gücüne ilişkin şikayetlerinde bu defa farklı bir dil kullanarak diğer ülkeler üzerindeki etkisine de dikkat çekti.

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