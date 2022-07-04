Turizm tesisleri sürdürülebilir oluyor

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu 2022 etkinliklerinin ilki olan, “Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi” etkinliğinde bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Konseyi arasında “Sürdürülebilir Turizm” programı ismiyle üç yıllık bir sözleşme imzaladıklarını belirterek “Bu programla konaklama tesisleri, tur operatörleri ve destinasyonlar için sürdürülebilir turizm kriterleri geliştiriliyor. Birinci aşamasını 2023’te ikinci aşamasını 2025 ve son aşamasını 2030 yılında tamamlayarak kademeli bir şekilde tüm konaklama tesislerimizin sürdürülebilir turizm standartlarını karşılamasını hedefliyoruz” dedi.



14 MİLYAR DOLARLIK KAYIP İHTİMALİ



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı Ozan Diren ise turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olduğuna dikkat çekerek 2020’de turizm sektöründe istihdamda 62 milyonluk, gelirde ise 4,5 trilyon dolarlık kayıp olduğunu hatırlattı. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, aşılama gibi gelişmeler turizm sektörüne olumlu yansıdığını söyleyen Diren, “Ocak 2022’de turist sayısı bir önceki yıla göre 18 milyon artış gösterdi. Bununla birlikte Rusya, Ukrayna savaşı sektörde yeni bir risk faktörü olarak ortaya çıktı. Savaşın uzaması durumunda 2022 yılında küresel olarak 14 milyar dolarlık bir kayıp bekleniyor” diye konuştu. Diren, “Bu sorunların aşılması durumunda gerçekleşmesi beklenen turizm patlaması ise beraberinde sürdürülebilirlik ile ilgili bazı riskleri getiriyor. Bu çerçevede sürdürülebilir destinasyonlar, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi gibi kavramlar, turizm sektörünün de hızla gündemine girmeye başladı” dedi.