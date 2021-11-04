Turizme 'ara tatil' dopingi: "Oteller yüzde 40 daha ucuz"

Arife Selin Gürer / ntv.com.tr

Okullarda ara tatil uygulaması, turizm sektörünü de hareketlendirdi. Özellikle havaların sıcak gittiği yerlerin yoğun talep gördüğü ara tatilde, Türkiye genelinde rezervasyonlar arttı.

Ara tatil dönemlerinin başta çocuklu aileler olmak üzere birçok kesim tarafından ilgi gördüğünü ifade eden sektör temsilcileri ara tatilin iç turizmi canlandıracağına dikkat çekti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, "Pandemi halen devam ediyor ancak çok iyi uyguladığımız Güvenli Turizm Sertifikası ve sektörün aşılanmış olması nedeniyle ara tatile talep gelmeye başladı. Yakın zamanda erken rezervasyonların da başlamasıyla sayı daha da artacak.

Yerli turist bu yaz çok fazla seyahat etti ve sektöre can suyu oldu. Özellikle seyahat kısıtlamaları ve uçuş yasağının olduğu dönemde iç pazar, Türk turizminin imdadına yetişti" dedi.

"ANTLAYA'DA OTELLER YÜZDE 40 DAHA UCUZ"



Havaların iyi gitmesi ve sezonun uzaması ile ekimde Avrupalı turistin Antalya'yı tercih ettiğini vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, kasımda da bu durumun devamının geleceğini söyledi.

Ara tatil dönemi için Antalya'da rezervasyonların artmaya başladığını belirten Kavaloğlu, "31 Ekim dahil Antalya'ya 8 milyon 615 kişi geldi, bu durum geçen seneye göre yüzde 160 lık bir artış demek. Ara tatil dönemi yurt içi pazarı olumlu etkileyen bir dönem oldu. Kasımda oteller yüzde 40 daha ucuz" dedi.



EKONOMİK ÜCRETLERLE TATİL İMKANI



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kapadokya'da yüzde 100 doluluklar yaşandığını ifade eden Turizm Otel Yöneticiler Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir Temsilcisi Nazif Demir, ara tatilde de yine Kapadokya'ya ciddi talep olduğunu ve kış dönemine girilmesi sebebi ile otellerde ekim ayına göre fiyatlarda yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim uygulandığının altını çizdi.

Ara tatil döneminde genelde 3 gece 4 günlük tatil seçeneğinin tercih edildiğini söyleyen Demir, bölgede, balon turlarının, doğa yürüyüşlerinin, Atlı gezilerin, Avanos'ta çanak ve çömlek yapımı ve mağara odalarının büyük ilgi gördüğünü belirtti.



Direk uçuşların başlaması ve sefer sayılarının artması ile Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri olduklarını vurgulayan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, "Turistimizin büyük çoğunluğu ise Türkiye'den geliyor. Bizdeki yüksek uçak fiyatları bizim Türkiye ile rekabetimizi engelliyor. Kimlikle gelinebilmesi, aynı dili konuşmamız, aynı parayı kullanmamız , tarihi ve kültürel bağlarımız bu durumun en büyük sebebi. Aynı sebeplerden bizlerin de en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye.

Bu yıl otellerimiz Türkiye'den pahalı değil. Ara tatil dönemi için bu sebepten 5 yıldızlı otellere yoğun talep var. Fiyat ve hizmet kalitesinin yanında birçok otel çocuklara yönelik aktiviteler ile de daha da cazip hale geliyor" diye konuştu.

"SEZON UZADI"



Ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu belirten TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, AA'ya yaptığı açıklamada özellikle Kapadokya bölgesinin ön plana çıktığına dikkat çekti.

Bağlıkaya, "Sapanca, Abant gibi büyük kentlere yakın bölgelerin yanı sıra sezonun uzaması ve havaların da iyi olması nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerine olan talebin de fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışı seyahatlerinde ise öncelikle Kıbrıs talebinin yüksek seyir izlediği görülüyor. Dubai ve Balkan turları da tercihler arasında yer alıyor" dedi.

selin.gurer@ntv.com.tr