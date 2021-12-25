Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı

Haberler - NTV Haber 25.12.2021 - 12:29
Türk-İş, etiket fiyatları nedeniyle tüm illlere genelge gönderdi.
Genelgede, kurdaki düşüş nedeniyle değişmesi istenen etiketlerdeki fahiş fiyatların bildirilmesi istendi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Döviz kuru yükselirken art arda üç-beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor" dedi.
Türk-İş'in konunun yakın takipçisi olacağını söyleyen Atalay şöyle konuştu:
"İşçi, memur, emekli ve dar gelirlinin fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyoruz. Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika ve 20 bine yakın temsilciden 81 ilde fiyatları bildirmelerini istiyoruz."