Turkcell, 20 milyon euroluk ek finansman sağladı

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket, BNP Paribas Fortis SA/NV ile imzaladığı 50 milyon euroluk kredinin Mayıs 2022 olan vadesini Aralık 2026'ya uzattı.



Kredinin 70 milyon euroya yükseltilmesiyle 20 milyon euroluk ek finansman sağlandı.



Kredinin geri ödemesi Aralık 2024 itibarıyla 6 ayda bir yapılacak 5 eşit taksitle gerçekleştirilecek.



Yıllık toplam maliyeti Mayıs 2022'den itibaren, yeniden belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak Euribor + yüzde 2,125-2,325 aralığında değişecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun