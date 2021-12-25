Turkcell, 20 milyon euroluk ek finansman sağladı

Turkcell, BNP Paribas Fortis SA/NV ile imzaladığı 50 milyon euroluk Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi'nin vadesini Aralık 2026'ya uzatırken, tutarını 70 milyon euroya yükseltti.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.12.2021 - 11:40

Turkcell, 20 milyon euroluk ek finansman sağladı

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'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket, BNP Paribas Fortis SA/NV ile imzaladığı 50 milyon euroluk kredinin Mayıs 2022 olan vadesini Aralık 2026'ya uzattı.

Kredinin 70 milyon euroya yükseltilmesiyle 20 milyon euroluk ek finansman sağlandı.

Kredinin geri ödemesi Aralık 2024 itibarıyla 6 ayda bir yapılacak 5 eşit taksitle gerçekleştirilecek.

Yıllık toplam maliyeti Mayıs 2022'den itibaren, yeniden belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak Euribor + yüzde 2,125-2,325 aralığında değişecek.

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