Turkcell, 'Dijital Türkiye' için fiber seferberliği başlattı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Afyonkarahisar'da düzenlediği basın toplantısında, Turkcell'in gerçek fiber internet hizmetini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için yatırımlarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirtti.



Son olarak Afyonkarahisar, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başladıklarını aktaran Erkan, Turkcell'in bu illere gerçekleştireceği 270 milyon liralık yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlayacağını anlattı. Erkan, "Yapılan yeni yatırımla Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin kilometreyi aşacak" diye konuştu.



Erkan, Turkcell'in fiber omurgasının, Türkiye'nin 81 ilinde bulunduğunu, ancak amaçlarının, fiber seferberliği başlatarak ülkenin dört bir yanına, evlere kadar gerçek fiber interneti ulaştırmak olduğunun altını çizdi.



Bunun için de Afyonkarahisar'da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattıklarını dile getiren Erkan, "Afyonkarahisar'la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas'ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz, Turkcell'in eve kadar giden ve 10 Gbps'ye kadar hızları destekleyen gerçek fiber internetini kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

1,5 MİLYAR LİRA EK YATIRIM



Turkcell'in mobil iletişim alanında olduğu gibi sabit tarafta da en yeni teknolojileri müşterileriyle buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Erkan, şöyle devam etti:



"2007'de Türkiye'de ilk kez ev kullanıcılarını kendi fiber omurgamız üzerinden 100 Mbps'ye varan hızlarda fiber internet hizmetiyle tanıştırmıştık. 2011'de ise bu hızı 1000 Mpbs'ye çıkardık. O dönemde fiber altyapıyla rekabeti canlandırıp herkesi yatırım yapmaya, ülkemizin altyapısını geliştirmeye davet etmiştik. Ülkemize yaptığımız fiber altyapı yatırımı 7,6 milyar liraya ulaştı. 2022'de de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz ve bu alanda 1,5 milyar lira ek yatırıma imza atacağız."



Turkcell olarak evlere gerçek fiber hizmeti taşımanın yanı sıra geliştirdikleri ürün ve çözümlerle fiber interneti katma değere dönüştürdüklerine dikkati çeken Erkan, bugün TV+ servislerini kullanan fiber abone sayısının 1 milyonu aştığını, fiber internet hizmeti sundukları 100 hanenin 63'ünde TV+ kullanıldığını kaydetti.



Wi-Fi 6 gibi yeni nesil teknolojileri de Türkiye'de ilk kez müşterilere sunarak, evin her yerinde aynı hızda internetin deneyimlenmesine imkan tanıdıklarına işaret eden Erkan, "Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Çünkü ülkemizin dijitalleşmesinin gerçek fiber internetle sağlanan yüksek hız ve kapasiteyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek" ifadelerini kullandı.



"FİBER KONUSU MEMLEKET MESELESİ"

Erkan, ülke insanının hak ettiği internet hızlarını sunmanın ve ülkenin dijitalleşmesinin yolunun fiber internetten geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyacı, salgın döneminde bir kez daha gördük. İşlerimizi, eğitimlerimizi, alışverişlerimizi ve sevdiklerimizle olan iletişimlerimizi artık internet üzerinden daha yoğun biçimde dijital olarak sürdürüyoruz. Bu dönüşüme ayak uydurarak yeni dünya düzeninde rekabette önde olabilmek için hızla dijitalleşmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden Turkcell olarak fiber konusunu memleket meselesi olarak görüyoruz."



Sadece sabit internet erişimi için değil, Türkiye'nin 5G'ye geçişiyle her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için gerekli koşulların başında fiber altyapının geldiğini anımsatan Erkan, bugün ülkenin sahip olduğu toplam fiber altyapıya ek olarak 1 milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyaç olduğunu bildirdi.