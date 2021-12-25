Turkcell 'Sürdürülebilir Endeksli Kredi' tutarını 70 milyon euroya yükseltti

Turkcell, BNP Paribas ile imzaladığı anlaşmayla 'Sürdürülebilir Endeksli Kredi' tutarını 70 milyon euroya yükseltti.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, BNP Paribas ile imzaladığı anlaşma sayesinde 2019'da tahsis ettiği ''Sürdürülebilir Endeksli Kredi''nin tutarını artırdı ve vadesini uzattı.



Turkcell'in kısa ve uzun vadeli çevresel hedeflerinde sergilediği istikrarlı performansın ve sürdürülebilir finansman çalışmalarının sonucu, 2019'da BNP Paribas'tan 3 yıl vade ile 50 milyon euro büyüklüğünde ''Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi'' tahsis etmişti.



Turkcell, bu yeni anlaşma sayesinde kredi tutarını 70 milyon euroya, vadesini ise imza tarihinden itibaren 5 yıla çıkardı.



2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 oranında kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Turkcell, imzalanan anlaşma kapsamında 2030 ve 2050 taahhütlerini de göz önünde bulundurarak kredi kullanım hedeflerini revize etti. Bu hedefler, elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payı, enerji kullanımlarında şirket bünyesinde üretilen yenilenebilir enerjinin payı ve toplanan yıllık e-atık miktarı olarak sıralandı. Kredi anlaşmasına göre, Turkcell'in sürdürülebilirlik temelli çevresel hedeflerinin tutturulması durumunda krediye uygulanan faiz oranı düşürülecek.

“ÖNCÜLÜK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Turkcell'in, finansal kurumlarla gerçekleştirdiği anlaşmalar sayesinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını finansman boyutunda da devam ettirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz ve TEB Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan (soldan sağa)

''Turkcell olarak tüm iş süreçlerimizde dünyaya bıraktığımız izi düşünerek hareket ediyoruz. İklim değişikliği karşısında; teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki bu taahhütlerimizi, finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirdik ve BNP Paribas ile daha önce imzaladığımız 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' anlaşmamızda tutarı arttırıp vadeyi uzatarak güncelledik. Bu kredi sayesinde karbon ayak izimizi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken finansman maliyetlerimizi de düşürebileceğiz. Bu tarz kaynakların artarak kullanılması için öncülük yapmaya devam edeceğiz.''

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan ise BNP Paribas’ın Turkcell için sağladığı yeni ''Sürdürülebilir Endeksli Kredi''ye aracılık etmekten banka olarak memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ''Geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentlerimiz için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz'' ifadelerini kullandı.



Yenidoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bankacılık sisteminin yeşil temalı ürün, hizmet ve taahhütlerinin arttığını görüyoruz. Biz de banka olarak kısa bir süre önce ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizi sağladık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 50 milyon dolarlık işbirliği anlaşması da bu anlamda önemli bir adım oldu. Dış ticaretin devamlılığının amaçlandığı bu anlaşma ile sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı sağlayacağız. Ayrıca, sürdürülebilir finans alanında 2021 yılında yeşil projeleri yakından takip ederek gerek özel firmaların gerek kamu kurumlarının sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına yönelik çözümler; yenilenebilir enerji, atık yönetimi, karbon salımı düşük araç alımı gibi konularda sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunduk. BNP Paribas tarafından sağlanan birçok yatırımının finansmanına aracılık ettik. Önümüzdeki dönemde de gerek TEB gerek BNP Paribas kaynaklarıyla müşterilerimize sürdürülebilirlik ve yeşil kredi odaklı finansman desteği vererek, reel sektöre olan katkımızı artırarak devam ettireceğiz.''