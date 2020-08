Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 532 günü geride bıraktı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, genel müdürlük görevindeki 532. gününü geride bıraktı.



Şirket verilerine göre, Murat Erkan'ın görev süresi boyunca, Turkcell'in yeni müşteri sayısı artarken; techfin, dijital iş çözümleri ve dijital servislerde büyüme gerçekleşti. 532 günlük süreçte şirket, yeni faturalı müşteri sayısını 2,5 milyona çıkarırken, Paycell'de toplam işlem hacmi ise 2020'nin ilk yarısında 4,5 milyar TL oldu.



Kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına uçtan uca entegre çözümler sunan Dijital İş Servisleri şirketi de 2019'da yüzde 44, 2020'nin ilk 6 ayında ise yüzde 25 büyüdü. Paycell platformunun 2019'un dördüncü çeyreğindeki büyümesi yüzde 78 olurken, 2020'nin ikinci çeyreğinde grup dışı gelir artışı yüzde 60 oldu.



Turkcell'in dijital servislerinin tekil gelirleri 2019 yılı sonunda 1 milyar TL'ye ulaşırken, 2020'nin ilk yarısında ise yıldan yıla yüzde 23 büyüdü. "Müşteri Hareketi" başlatan Erkan döneminde, müşterilerin Turkcell'i tavsiye etme oranları da yükselerek 2020 yılının ikinci çeyreğinde en yakın rakiple farkı 15 puana kadar çıktı. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yeni bir dönemin başladığı 532 günlük süreçte ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde grubun ilk güneş enerjisi santrali, Ankara'da ise güneş enerji panelleri de bulunan veri merkezi hizmete açıldı. Ayrıca "Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi" anlaşmasıyla bu alandaki çalışmalar finansman alanına da taşınmış oldu.



''İYİ HİZMET VERMEK İÇİN ÇALIŞTIM''



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'de geçen 532 gününe ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’de 532 denince akla gelen tek bir şey var, o da Turkcell. Bugün de genel müdürlükteki 532. günüm. 532 gün boyunca müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalıştım. Ülkemize ve müşterilerimize değer katacak hizmetler sunmak amacıyla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum." dedi.



532 gün boyunca Türkiye’nin göz bebeği olan, bu topraklardan çıkmış bir şirketin başında olmanın sorumluluğuyla çalışma arkadaşlarıyla başarıdan başarıya koştuklarını belirten Erkan, "Müşterilerimizin desteği ve teveccühü ile onlara en yeniyi, en iyiyi sunmayı ilk önceliğimiz olarak belirledik. Bunun için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalıştık. Bunu yaparken de sektörümüzde birçok ilke imza attık. Sadece salgın dönemi bile yaptığımız işin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koydu. Bizlerin şartlar ne olursa olsun durma ya da hata yapma lüksü olmadığını gösterdi. Biz de bu dönemden başarıyla çıktık. Evlerde bile olsak hayatın durmamasını sağladık." diye konuştu.



Erkan, Turkcell'in yerli ve milli teknolojilere en çok yatırım yapan şirketlerden biri olma misyonunu devam ettirdiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Türkiye'de hemen her alanda başlayan yerli ve milli hamlenin teknoloji alanındaki en büyük destekçisiyiz. Salgın süreci de yerli ve milli teknolojilere yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye'de milli ekosistemi en fazla destekleyen şirket olarak bugün sayıları bin 300'e yaklaşan mühendisimizle kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz.



Örneğin bu sayede mühendislerimizin geliştirdiği iletişim ve yaşam platformumuz BiP'in çoklu görüntülü görüşme özelliğiyle toplantılarımızı fiziksel olarak bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Sahip olduğumuz teknolojiyle bir yandan TOGG ile Türkiye’nin otomobilinin gelişimine katkı sunarken diğer yandan da şehir hastanelerinin dijital sağlık altyapısını sağlıyoruz."



1,5 MİLYON YENİ FATURALI ABONE



Turkcell'in net faturalı abone kazanımı 2019 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyon oldu. Turkcell, 2020 yılının ilk 6 ayında da 822 bin faturalı net müşteri kazandı. Altyapısına sadece 2019 yılında 7 milyar TL'den fazla yatırım yapan Turkcell, 2019 sonunda en yakın ikinci rakibi ile arasındaki ciro farkını yüzde 6'nın üzerine çıkararak, sabit ve mobil pazarın toplamını oluşturan entegre telekom sektöründe liderliğini pekiştirdi.



Teknolojideki öncü rollerini 5G'de de sürdürdüklerini anlatan Erkan, şu ifadeleri kullandı:



"Mevcut güçlü altyapımız şüphesiz 5G’ye geçişimizi kolaylaştıracak. Ancak burada önemli olan Cumhurbaşkanımızın 'Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz' şeklindeki açıklamasında olduğu gibi yerli ve milli 5G şebeke ekipmanlarının geliştirilmesi. Biz 5G çalışmalarımızın başından bu yana, bu hassasiyeti gözeterek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 4.5G ve 5G radyo erişim şebekeleri için girişim önleme (COMP Projesi) ve 5G uçtan uca şebeke dilimlemesi (RELIANCE Projesi) konularında TÜBİTAK destekli Ar-Ge projelerimiz var. ULAK'la 5G odaklı Ar-Ge projelerinde de ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Bu kapsamda ULAK ile Haberleşme Teknolojisi Kümelenmesi (HTK) çalışmaları kapsamında yerli 5G baz istasyonu üzerindeki çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün en yüksek yerlilik oranına sahip operatörüz. 5G'de de ilk günden yerli ve milli ürünleri kullanabilmek için Ar-Ge çalışmalarına tam destek veriyoruz. Bunun yanında, 5G’yi sadece şebeke ekipmanı olarak düşünmemek lazım. Gerek üniversitelerimiz gerekse şirketlerimizle birlikte çalışarak Türkiye’de yerli ve milli bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek oluyoruz."



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ İŞLETMECİSİ

"Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın" prensibiyle hareket eden Turkcell, veri merkezi yatırımlarını da sürdürdü. Ankara'da Türkiye'nin en büyük veri merkezini açarak bu alanda ülkenin en büyük veri işletmecisi olan şirket, Ankara Veri Merkezi'ndeki 12 bin metrekare beyaz alan ile toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştı. Yakın zamanda Çorlu'daki veri merkezini de devreye almaya hazırlanan Turkcell, bu veri merkezinin de devreye girmesi ile birlikte toplam 39 bin 500 metrekare beyaz alan kapasitesine ulaşmış olacak.



Salgın dönemine Murat Erkan liderliğinde giren Turkcell, yaptığı altyapı yatırımları sayesinde zamanının çoğunu evinde geçirmek durumunda kalan müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sundu. Bu dönemde şebekesindeki toplam internet trafiğinde yüzde 50'lere varan artış kaydeden Turkcell'in, sabit şebekesinde bazı saatlerde yüzde 110'luk artışlar yaşandı. Bu artışlar ile birlikte 2020 yılının ikinci çeyreğinde 4.5G'de kişi başı ortalama data kullanımı 13,9 GB'a çıktı.



Öte yandan, 8 yıl boyunca Türkiye'yi eve kadar fiber ile tanıştıran Superonline'ın genel müdürlüğünü de yürüten Murat Erkan, Turkcell'e genel müdür olduktan sonra fibere ulaşamayan müşteriler için yenilikçi bir çözümü hayata geçirdi. Fiber hızında mobil internet hizmeti sunan Superbox hizmetine olan talep, salgın sürecinde hızlı ev interneti ihtiyacının artmasıyla birlikte katlanarak, 2020 yılının Temmuz ayında 500 bin müşteriye ulaştı.



2020'DE REKOR GELİR



2020'nin ilk yarısında 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl gelirini elde eden Turkcell, yeni müşteri kazanımına devam etti. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde toplam 822 bin faturalı net müşteri kazandı. Turkcell'in dijital kanallar üzerinden yaptığı satışlar yılın ikinci çeyreğinde bireysel satışların yüzde 11'ine ulaştı. 2022 yılı sonu için yüzde 12'lik hedef belirleyen şirket, 3 yıllık hedeflerine 6 ayda yaklaştı. Yine stratejik hedefler arasından olan Paycell'in büyümesi de devam etti. Paycell’de bu dönemde gerçekleşen toplam işlem hacmi 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca Paycell'in grup dışı gelir büyümesi yüzde 60 olurken, uygulamanın kullanıcı sayısı geçen yılın 2,5 katına ulaştı, Paycell Kart işlem hacmi ise yüzde 70 arttı.



Ayrıca, BiP'te görüntülü görüşme süresi ise yüzde 90'lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı; grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400'lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı. TV+ platformunun aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artarken, TV+ ve fizy'de yayınlanan konserler yaklaşık 1,7 milyon kez izlendi.



Öte yandan, 2020’nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişiye istihdam sağlayan şirket, yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 bini aşkın kişiye yeni iş imkanı sundu. Yıl boyunca 7 bin kişilik işe alım hedefi koyan Turkcell, salgın nedeniyle işe alım süreçlerinde herhangi bir duraksama yapmadı.



''SALGININ HEDEFLERİMİZİN ÖNÜNE GEÇMESİNE İZİN VERMEDİK''

Salgının Turkcell'in hedeflerinin önüne geçmesine izin vermediklerini dile getiren Murat Erkan, "Çok zor bir dönemden geçtik. Bu dönemde hem ülkemizin hem de milletimizin yanında olmaya özen gösterdik. Her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanma hedefimizi başarıyla sürdürüyoruz." dedi.



Erkan, ödeme platformu Paycell'de de rekorlar kırdıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Yerli ve milli dijital servislerimizin kullanımları rekor üzerine rekor kırıyor. Şirketlerin dijital dönüşümlerinde onlara destek olan Dijital İş Servisleri şirketimiz büyümeye tüm hızıyla devam ediyor. Tüm bu başarılar ne kadar doğru bir strateji kurduğumuzun da en önemli göstergesi. Tabii ki 532 gün boyunca ortaya konan bu başarı, sadece bana ait değil. Turkcell olarak çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla büyük bir aileyiz. Bu başarıda en büyük pay onların. Bu vesileyle bugüne kadar desteğini esirgemeyen yönetim kurulumuza, bizlere verdiği motivasyon ve güçle müşterilerimiz ve yatırımcılarımızın yanı sıra tabii ki tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."



Sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiren Turkcell'in, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile hayata geçen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi ile 18 yaş üzeri kadınlar, yazılım konusunda eğitilerek girişimcilik yetkinliği kazandı. Eğitimin tamamlanmasının ardından yapılan eleme ile birlikte başarılı olanlar Turkcell'de test uzmanı olarak istihdam edilmeye başlandı. Bu sayede her yıl 150 kadına iş imkanı sağlanıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen "Zeka Gücü" projesi ile de özel yetenekli çocuklar teknoloji ile buluştu. "Engel Tanımayanlar" çatısı altında geliştirilen, Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen Engelsiz Eğitim Programı'yla ise özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukları hayata kazandırma amacıyla eğitimlerine ve istihdamlarına destek olundu. "İçimdeki Hazine" projesi ve mobil uygulaması ile otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine dijital destek verildi.



Ayrıca, Murat Erkan'ın genel müdürlüğü döneminde TURKSPOR'una da desteğini sürdüren Turkcell'in kuruluşundan bu yana spora verdiği destek 800 milyon TL'yi geçti. Bu dönemde 20 yıldır olduğu gibi A Milli Futbol Takımı'na desteğe devam eden şirket, ana sponsor olarak destek verdiği atletizmle yüzme branşlarında başlattığı bir proje kapsamında yaklaşık 220 bin lisanslı sporcu sayısına ulaştı.