Turkcell soğuk kış gecelerinde tüm sokak hayvanlarına sıcacık bir yardım eli uzatıyor.
Yeni sosyal sorumluluk projesiyle Turkcell, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaklaşık 1500 Turkcell mağazasının kapılarını minik dostlara açıyor. Turkcell’e gelen minik patiler, mağaza önündeki mama ve su kaplarında yemek ve su ihtiyaçlarını giderebiliyor.
SOKAK HAYVANLARINA SES VERDİ
Turkcell, bu yeni projeyi eğlenceli bir reklam filmiyle duyurdu. Sevimli dostların başrolde olduğu filmde, sevimli dostlar acilen Turkcell'e gitmeleri gerektiğini söyleyerek heyecanla koşturuyor.
#birkalpmama etiketiyle yayınlanan reklam filmi, sosyal medyada en çok konuşulan işlerden biri oldu. Film, Twitter’da yayınlandığı ilk gün Trend Topic listesinin üst sıralarında yer aldı.