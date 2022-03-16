Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etti. Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye gelen heyet, Washington'daki temaslarına başladı.Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ziyarette bulundu.Söz konusu ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra iş insanlarından İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile Aynes AŞ Genel Müdürü Murat Hocalar katıldı.Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ikili ilişkiler ve ticari diplomasi konularında görüşmeler gerçekleştirdi.