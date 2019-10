Türkiye'den konut alan Yemenli sayısında rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Yemenlilerin, ülkelerinde iç karışıklığın başladığı 2015'ten sonra Türkiye'de aldığı konut sayısı her geçen yıl katlanarak arttı.



Savaşın başladığı 2015'in 9 ayında 170 olan Yemenlilerin Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 536 artarak bin 82'ye yükseldi. Türkiye'de yabancılara satılan konut adedi ise 2015'in ocak-eylül dönemine göre yüzde 98'lik artışla 32 bin 268'e çıktı.



Söz konusu dönemde Yemenlilere satılan konut sayısındaki artış, yabancılara satılan konut sayısındaki artışın 5,5 katı üzerinde gerçekleşti.

Yemenlilere yapılan konut satışı 2015'in tamamında 231 adet, 2016'da 192, 2017'de 390, 2018'de 851, bu yılın 9 ayında ise bin 82 olarak kayıtlara geçti.



En çok konut alan yabancılar arasında 2015'te 20'nci, 2017'de 15'inci, 2018'de 11'inci ve 2019'da 9'uncu sırada yer alan Yemenliler, 2016'da ise ilk 20'nin dışında kaldı.

"SAVAŞTAN KAÇAN YEMENLİ, GÜVENLİ EVİ TÜRKİYE'DE BULDU"



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün yabancıya satışta yeni bir başarı hikayesi yazdığını, 2018'i yabancıya satışta rekor kırarak tamamlayan gayrimenkul sektöründe bu yıl da yeni rekorların ayak seslerinin duyulmaya başladığını ifade etti.



Taş, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yabancıya konut satışının yüzde 32'ik artışla 32 bin 268'e yükseldiğini belirterek, ocak-eylül döneminde Iraklıların 5 bin 527, İranlıların 3 bin 624, Rusların bin 939, Suudi Arabistan vatandaşlarının bin 672, Afganların bin 478 ve Kuveytlilerin bin 439 adet konut aldığını bildirdi.



İlk 10'da yer alan Almanların bin 197, Ürdünlülerin ise bin 163 adet konut aldığını aktaran Taş, "Verilerde dikkat çeken bir konu da Yemenlilerin Türkiye'de aldığı gayrimenkul sayısındaki artış... Biliyorsunuz ki Yemen'de ciddi bir iç karışıklık mevcut. Yüz binlerce kişi son yıllarda ülkelerini, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, Türkiye'de yabancıya konut satış istatistiklerine de yansımış durumda. Tarihte ilk kez Yemen, yabancıya en fazla konut satılan ülkeler listesinde ilk 10'a girdi. Savaştan kaçan Yemenli, güvenli evi Türkiye'de buldu" ifadelerini kullandı.



"HER GÜN 4 YEMENLİ, TÜRKİYE'DEN EV ALIYOR"



Taş, 4-5 yıl öncesine kadar Yemenlilerin Türkiye'den aldığı konut sayısının 100-200 civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Son yaşanan gelişmeler ve bölgedeki istikrarsızlıkla birlikte sadece son 2,5 yılda Türkiye'den konut alan Yemenli sayısı 2 bin 200'ü aştı. Sadece bu yıla baktığımızda, 9 ayda Yemenlilere binin üzerinde konut satıldı. 2019 rakamlarına göre, her gün 4 Yemenli Türkiye'den konut alıyor. Geçen yılın aynı döneminde konut alan Yemenli sayısının 487 olduğu göz önüne alındığında, bu yılın aynı dönemindeki artış da yüzde 122'yi buldu."



Taş, Yemenlilerin Türkiye'ye yönelik ilgisinin konutun yanı sıra ekonomide de kendisini gösterdiğini ifade ederek, "Yemen vatandaşlarının Türkiye'de kurduğu şirket sayısı da her geçen gün artıyor. Verilere göre, 2017'de 44 Yemen sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet girerken, bu sayı 2018'de 79'a, bu yılın 7 ayında da 41 oldu. Yani Yemenliler, son 2,5 yılda Türkiye'de 164 şirket kurmuş durumda" şeklinde konuştu.



