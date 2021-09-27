Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Uzak Doğu ülkelerindeki çalışmaların meyvelerini topluyor. Singapur'a ilk kez sofralık yumurta ihracatı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 10:16

Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

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Uzak Doğu'nun önemli ülkelerinden Singapur'a Türkiye'den yumurta ihracatı başladı.

Singapur'a ilk kez sofralık yumurta ihracatı Anka Yumurta tarafından gerçekleşti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Anka Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu, şunları söyledi;

"Singapur'a ihracat yapıldığı an bir bakıma Uzak Doğu'nun kapıları açılmış oluyor. Singapur, kahverengi yumurta talep etti. İlk yükleme yaklaşık 450 bin adet. Eğer beğenilirse 'Her ay 5 konteyner sizden yumurta alırız' dediler. Bu da yaklaşık 2 milyon 250 bin yumurta demek."

HONG KONG İÇİN DE GİRİŞİMLER VAR

Singapur'un yumurta üretiminin yetersiz olduğuna işaret eden Keskinoğlu, bu ülkenin ihtiyacının büyük kısmını Ukrayna ve Malezya'dan karşıladığını aktardı.

Keskinoğlu, Uzak Doğu ülkelerinin Türk gıda ürünleri için çok büyük bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti;

"Buraya ihracata başladığımızda Singapur'u referans göstererek Hong-Kong'a daha kolay ihracat yapabiliriz. Hong-Kong için de girişimler var. İnşallah Hong-Kong'da da Türk yumurtası raflarda yerini alacak."

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