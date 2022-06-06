Türkiye’nin e-ticarette önde gelen markaları, ETİD ve Google iş birliğiyle düzenlenen E-Ticaret Zirvesi’nde buluşuyor

Türkiye’de e-ticaret sektörüne büyük katkı sağlayan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Google iş birliğinde düzenlenen E-Ticaret Zirvesi’nde, sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geliyor. 7 Haziran 2022 Salı günü, saat 13.00’te, Conrad Otel İstanbul’da ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, Google’ın e-ticaret sektörüne yönelik gerçekleştirdiği çok kanallı perakende araştırmasının sonuçları açıklanacak. Zirvede gerçekleşecek “Ticaretin Geleceği veİnovasyon” panelinde e-ticaret sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri bir arayagelecek.

Zirve panellerle zenginleştiriliyor

Zirvede gerçekleşecek “E-Ticaretle Büyüyen Çok Kanallı Perakende” panelinde, pandemi sonrası mağazaların tüketici deneyiminde değişen rolü masaya yatırılacak. E-ticaret satışlarında kişiselleştirilmiş tekliflerin çok kanallı perakendecilere daha değerli tüketiciler kazandırması konuları ele alınacak. E-ihracat konusunun ele alınacağı “E-İhracatla Sınırların Ötesinde Büyüme” panelinde e-ihracat odaklı büyüme modeli, e-ihracatın Türkiye’nin dijital ekonomisine katkıları ve e-ticaret şirketlerinin ajandalarındaki e-ihracat gündemi katılımcılarla paylaşılacak. Zirve kapsamında düzenlenecek “E-Ticareti Büyüten Kadın Gücü” panelinde ise e-ticaretin sağladığı fırsat eşitliği ve kadın girişimcilerin dijital dünya yolculukları anlatılacak.

2022 hedefi 560 milyar TL hacim

Türkiye’de e-ticaret hacmi, 2021 yılında 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti. E-ticarette sipariş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. E-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. 2021 yılı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan 484 bin 347 işletmenin 26 bin 442 adedi kendi sitesinde satış yaparken, 472 bin 604’ü pazar yerlerinde faaliyet gösterdi. Online alışverişi tercih eden iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Bursa oldu. E-ticaretteki artış sürecinin tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. E-ticarette bir yıl içinde gerçekleşen sipariş sayısı 3 milyar 347 milyona ulaştı. Pandemi öncesi sadece 70 bine yakın işletme e-ticaret yaparken, 2021 sonu itibariyle 7 katına çıkıp Türkiye’de e-ticaret yapan işletme sayısı 484 bin 347’e yükseldi. Bu hızlı büyümeyle birlikte hem işletmeler hem kullanıcılar hem de ülkemiz kazanmaya ve büyümeye devam ediyor. Türkiye’de e-ticaret hacmi her geçen gün büyümeye devam ediyor. E ihracat stratejisi, gümrük süreçleri ve mevzuat, tebliğ iyileştirmeleri, lojistik ve taşıma konularında atılabilecek adımlar, markalaşma üzerine çalışmalar ve dijital pazarlamanın önemi, organizasyon yapısı ve müşteri deneyimine odaklanılması öncelikli konuların başında geliyor.



“3 yılda 10 kat büyüyerek dünya ortalamasını yakalayacağız”

Türkiye’nin iyi bir ihracatçı ve bu alanda öncü olmaya aday olduğunu söyleyen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye’de e ihracatta öne çıkan kategorileri giyim, ayakkabı, aksesuar, mücevher, saat, elektronik gibi yükte hafif pahada ağır ürünler olarak sıraladı. Dünyada e-ihracat pazarının 3,4 trilyon dolar olduğunu dile getiren Ekmekçi, gelişmiş ülkelerin toplam ihracatın içindeki payı yüzde 4 seviyelerinde iken, Türkiye’de bu rakamın yüzde 0,6-0,7’lerde olduğunu vurguladı. Ekmekçi, ilerleyen dönemde Türkiye’nin attığı adımlarla, e ihracat alanında Türk ürünlerine olan talebin daha da artması beklediklerine değindi. Türkiye menşeli ürünlere olan talebin de artmasıyla e-ihracatın önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10 kat büyüme göstererek dünya ortalamasını yakalayacağını öngördüklerini belirten Ekmekçi, şu bilgileri verdi: “Bu büyümede şüphesiz ki her geçen gün gelişen dijital araçların, teknolojik ürünlerin etkisi büyük. Ve yine pandemi koşulları gösterdi ki hızlı değişim zamanlarında bile teknoloji yakından takip eden ufukta ne olduğunu düşünmek için zaman ayıran firmalar e-ticarette büyümeyi yakaladı. Burada teknolojiyi ve dijitalleşmeyi doğru şekilde kullanabilmek de kritik bir öneme sahip.”

“Google’ın yarattığı dijital ekonominin milli gelire katkısı 150 Milyar TL”

Zirvenin destekçilerinden Google’ın Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ise, 15 yıldır dijitalleşme ile Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağladıklarının altını çizdi. Google olarak Türkiye’nin gelişimine katkıda bulundukları dijital ekosistem ile bugüne kadar toplamda 1,4 milyon kişilik istihdam yarattıklarını belirten Keteloğlu, “Google olarak Türkiye’de 15 yıldır bireylerin ve işletmelerin gelişen dijital teknolojinin sunduğu araçlardan faydalanarak rekabetçi hale gelmesi için birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyoruz. Desteklediğimiz dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağını düşünüyoruz. Bugün pek çok işletme Google araçlarıyla işlerini büyüterek önemli başarı hikayelerine imza atıyorlar. Türkiye’de 1 milyondan fazla işletme Google İşletme Profili sayesinde Arama ve Haritalar'da müşterileri ile ücretsiz olarak hızlı şekilde etkileşime geçebiliyor. Ipsos’la yakın zamanda yaptığımız bir araştırmaya göre Türkiye'deki her 10 KOBİ'den 9'u Google Arama ürünlerinin işlerini büyüttüğünü söylüyor” dedi. Google Türkiye olarak ekonomiye katkı sağladıkları çözümlerinden biri olan Google Reklam ürünlerinin ekonomiye katkısının önümüzdeki sene 63 Milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini vurgulayan Keteloğlu, “Bu ürünlerimizin aynı zamanda 810 binden fazla kişiye istihdam olanağı yaratmasını ön görüyoruz. Türkiye’de kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla geliştirdiğimiz farklı projelerle ekonomimizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz.

2020 yılında Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin desteği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ‘Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar’ programı kapsamında işletmelerimizin dijital dönüşümünü, finansal kaynak, dijital araçlar ve yetenek eğitimleri ile destekliyoruz. Toplam 12 milyon dolar değerinde bir finansal katkı sunan bu programımız ile Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnaf ve KOBİ’leri pandemi koşullarında yanlarında olduk. Salgının başlangıcından bu yana sağladığımız ücretsiz eğitimler ve araçlarla Türkiye’de 820 binden fazla KOBİ'nin büyümesine ve işlerini dijitalleştirmesine katkı sağladık” şeklinde konuştu.﻿