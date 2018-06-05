Türkiye Otelciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın, "Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yöneliktir. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde. Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların değerlendirilmesi yapılır.” açıklaması, turizmcilere rahat bir nefes aldırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Bayındır, böylece bir yanlıştan dönülmüş olduğunu belirterek, “Aksi takdirde bu uygulama sektöre büyük zarar verecekti. Sıkıntılı geçirdiğimiz iki yılın ardından tam da yeniden işler yoluna giriyor derken bu tip uygulamalar sektörü zor durumda bırakır.” ifadelerini kullandı.



TÜROB olarak UKOME ve İBB yetkilileriyle yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayındır, “Kararın turizm sektörüne vereceği zararı kendilerine anlattık. Bu temasların sonuç vermesi bize rahat bir nefes aldırdı. UKOME’nin söz konusu kararın düzeltildiğini duyurması iyi olur.” değerlendirmesinde bulundu.



Bu arada, UKOME son kararıyla turizmcilerin transfer amaçlı faaliyetlerine kısıtlama ve engelleme getirilmişti. Özellikle en az 7 yolcu sınırlaması ve transferi gerçekleştirilecek kişilerin isimlerinin bir gün önceden bildirilmesi öngören karar turizm sektörünün tepkisini çekmişti.