TÜRSAB'dan çağrı: Tatilinden vazgeçme, ertele

TÜRSAB, corona virüs salgını sebebiyle yaşanan tatil iptallerinin sistemi kilitlemesi üzerine tüketicilere çağrıda bulundu.

NTV Haber 17.03.2020 - 13:24

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Normal şartlarda gerçekleşmesine 30 günden az bir süre kalan rezervasyonlarda, eğer gidilecek yer için uçuş yasağı yoksa, iptal hakkı kullanılamıyor.

Tur operatörleri bu durum karşısında müşterilerine "erteleme" hakkı tanımaya başladı.

Seyahatler iptal edilmiyor, ilerleyen aylar için yeni bir tarih belirleniyor.

Öte yandan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan ‘Tatilinden Vazgeçme Ertele’ isimli kampanya ile turizmciler sosyal medya hesapları üzerinden tüketiciyi tatil planlarından vazgeçmemeye ancak ertelemeye yönlendiriyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ‘hayallerinden vazgeçme ertele’, ‘tatilinden vazgeçme ertele’ ve ‘vazgeçme ertele’ etiketleri kullanılıyor.

VİDEO: VİRÜS TATİLİ SEZONU ERKEN AÇTI

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