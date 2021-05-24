Uber taksilerinden aşı kampanyası

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi çağırma hizmeti veren Uber, Covid-19 aşısı yaptırmak için İstanbul ve Ankara'daki devlet hastanelerine gidenlere iki ücretsiz yolculuk hediye edeceğini duyurdu. Uygulamaya göre aşı olmak isteyen Uber kullanıcıları, randevu belgelerini göstererek 40 liraya kadarki yolculuklarda ücret ödemeyecek.

NTV Haber 24.05.2021 - 17:35

Uber taksilerinden aşı kampanyası

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Biden, Uber ve Lyft'in aşı merkezlerine ulaşım için ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı

Uber, Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

İstanbul ve Ankara'daki devlet hastanelerine aşı için giden Uber taksi kullanıcılarına iki ücretsiz yolculuk hediye ediliyor. 

Kampanyadan yalnızca, başlangıç veya bitiş noktası devlet hastanelerindeki aşı merkezleri olan yolculuklar için faydalanılabilecek.

Uygulamadan alınacak aşı kodu iki yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak.

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