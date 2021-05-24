Uber taksilerinden aşı kampanyası

Uber, Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

İstanbul ve Ankara'daki devlet hastanelerine aşı için giden Uber taksi kullanıcılarına iki ücretsiz yolculuk hediye ediliyor.



Kampanyadan yalnızca, başlangıç veya bitiş noktası devlet hastanelerindeki aşı merkezleri olan yolculuklar için faydalanılabilecek.

UBERAŞI kodu ile İstanbul ve Ankara’daki devlet hastanelerine aşı için giden tüm kullanıcılarımıza gidiş dönüşte iki ücretsiz yolculuk hediye ediyoruz! Kendiniz veya bir yakınınız için kullanabilirsiniz. Detaylar için: https://t.co/nfNlo2zogB pic.twitter.com/pA4P5yGlfv — Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) May 24, 2021

Uygulamadan alınacak aşı kodu iki yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak.

