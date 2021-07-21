UBS uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

İsviçre merkezli uluslararası yatırım bankası UBS, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirme kararı aldı.



Bloomberg'in haberine göre UBS Group CEO'su Ralph Hamers, bankacıların yeni, kalıcı ve hibrit bir modelle zamanlarının bir kısmında evden çalışabileceklerini söyledi.



ÇALIŞANLARIN ÜÇTE İKİSİ EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

UBS'in bildirdiğine göre çalışanların yaklaşık üçte ikisi evden çalışmaya devam edecek. Bunda bazı müşterilerin ofise gelmek yerine bazı toplantıları çevrimiçi yapmayı tercih etmelerinin de etkili olduğu belirtildi.



Bazı pozisyonların ofise gelmeyi gerektirdiğini kabul eden Hamers, personelin yaklaşık üçte ikisinin ofise gelme ihtiyacı bulunmadığını kabul etti.