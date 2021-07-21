UBS uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

Bankacılık sektöründe uzaktan çalışma konusunda görüş ayrılıkları sürerken, İsviçre'nin bankacılık devi UBS, kalıcı uzaktan çalışma kararı aldı. Bankanın açıklamasına göre, çalışanların yaklaşık üçte ikisi evden çalışmaya devam edecek.

NTV Haber 21.07.2021 - 14:20

UBS uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

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İsviçre merkezli uluslararası yatırım bankası UBS, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirme kararı aldı.

Bloomberg'in haberine göre UBS Group CEO'su Ralph Hamers, bankacıların yeni, kalıcı ve hibrit bir modelle zamanlarının bir kısmında evden çalışabileceklerini söyledi.

ÇALIŞANLARIN ÜÇTE İKİSİ EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

UBS'in bildirdiğine göre çalışanların yaklaşık üçte ikisi evden çalışmaya devam edecek. Bunda bazı müşterilerin ofise gelmek yerine bazı toplantıları çevrimiçi yapmayı tercih etmelerinin de etkili olduğu belirtildi.

Bazı pozisyonların ofise gelmeyi gerektirdiğini kabul eden Hamers, personelin yaklaşık üçte ikisinin ofise gelme ihtiyacı bulunmadığını kabul etti.

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