Ünlü spor ayakkabı markası Nike, çocuklar için 'Netflix’ benzeri yeni bir ayakkabı satış yöntemi başlattı. Abonelik yöntemiyle her ay para vererek 2-10 yaş arasındaki çocuklara farklı ayakkabı alınmasını sağlayacak.

Çocukların ayakları devamlı büyüdüğü için çoğu çocuk devamlı ayakkabı değiştirmek zorunda kalıyor ve bu da ailelere çok pahalıya mal olabiliyor. Nike yeni hizmetiyle bu soruna çözüm getiriyor.

ÜÇ FİYATLANDIRMA SUNUYOR

Hizmet, aylık 20, 30 ve 50 dolar değerinde üç fiyatlandırmadan oluşacak.



Abonelik sistemi şimdilik sadece 2-10 yaş arası çocukları kapsayacak. Nike Adventure Club adı verilen sistemde, en ucuz seçenek, çocukların her üç ayda bir yeni spor ayakkabılar almasını sağlayacak. 30 dolarlık abonelik, iki ayda bir spor ayakkabı ve en pahalı seçenek her ay çocuklara yeni bir ayakkabı vermeyi vaat ediyor.

Yeni abonelik sistemi bu hafta kullanılmaya başlanacak. Şimdilik yalnızca bazı bölgelerde uygulanan sistemin tüm ülkelerde hizmete girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.

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