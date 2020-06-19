Ünlü kruvaziyer şirketi Carnival, 6 gemisini satacak

Dünyayı pençesine alan corona virüs pandemisi, kruvaziyer endüstrisini de olumsuz yönde etkiledi.

Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden Carnival, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 4.4 milyar dolarlık bir gelir kaybı beklediklerini belirtmesinin ardından, 6 gemisini satmayı planladığını da duyurdu.



Cunard, P&O ve Princess Cruises gibi önemli kruvaziyer hatlarını bümyesinde bulunduran şirket, perşembe günü, gemilerin planlanan satışlarını hızlandırdığını bildirdi.



Business Insider'ın haberine göre, son üç aydır büyük bir gelir kaybı yaşayan şirket, gemi turizminin ne zaman normale döneceğini kesin olarak tahmin edemediğini ve bu durumun herhangi bir kazanç tahmini yapmayı imkansız hale getirdiğini söyledi.

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