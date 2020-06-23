Ünlü yatırımcı Rogers: Bitcoin'in değeri sıfır olacak

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Bitcoin'de halen bir balon olduğunu, eninde sonunda değerinin sıfıra ineceğini ve ortadan kaybolacağını söyledi.

Bitcoin'un 2017 başındaki gibi bir balon içerisinde olduğunu belirten Rogers, tüm kripto paraların en sonunda yok olacağını belirtti.



Bloomberg HT'nin haberine göre Rogers, "Kripto para kulllananlar hükümetlerinden daha akıllı olduklarını düşünüyorlar.

Aslında haklı olduklarını düşünüyorum. Ancak hükümetleri kripto para kullanan insanların sahip olmadığı bir şeye sahip; silahlara. Kripto paraların eninde sonunda kaybolacağını düşünmemin nedeni hükümetlerin gücünün silahlı kuvvetine dayanmıyor oluşu" dedi.



Ayroca Cointelegraph'ın Kasım 2017'deki bir haberine göre Rogers, Aralık 2017'deki 20 bin dolarlık zirveden önce Bitcoin'un "balon gibi göründüğünü ve koktuğunu" söylemişti.



Rogers, "Kripto paralar birkaç yıl önce yoktu. Göz açıp kapayıncaya kadar 100 kat, 1000 kat daha değerli hale geldiler. Bu net bir şekilde balon ve doğru fiyatı bilmiyorum. Sanal para bir yatırım hedefi değildir. Bu sadece kumar." dedi.



Rogers'ın AERA dot mülakatındaki görüşleri şubat ayında kripto paraların temel itibarıyla değersiz olduğunu söyleyen Buffett'ın görüşlerini hatırlatıyor.

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