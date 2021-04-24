Vebitcoin soruşturmasında 3 gözaltı daha

Kripto para işlem platformu Vebitcoin'de 3 kişi daha gözaltına alındı. .



Thodex'in ardından bir başka kripto para platformundan daha kapanma haberi geldi.

Muğla merkezli Vebitcoin, finansal olarak zor durumda olduğunu ve faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

MASAK şirketin hesaplarına bloke koydu, firmanın CEO'su İlker B. gözaltına alındı.

Bu sabah da şirketin 3 çalışanının daha gözaltına alındığı açıklandı.



Uzmanlar vebitcoin'in günlük 10 milyonlarca dolarlık işlem hacmine sahip olduğu iddiasında.



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