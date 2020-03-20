Virüs tedbirleri Web Tapu kullanıcı sayısını artırdı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yeni tip corona virüs (Covid-19) tehlikesi sonrası uygulamaya koyduğu Web Tapu sistemini kullanan sayısı arttı. Sistemi 17 Mart'ta 20 bin, 18 Mart'ta ise 35 bin kişi kullandı.



Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümü yapılabiliyor.



Web Tapu uygulaması üzerinden malik, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebiliyor veya verdiği yetkiyi kaldırabiliyor.



Uygulamaya daha fonksiyonel olması için kamu kurumları ve şirketler bazında da yeni modüller ilave edildi.



Herhangi bir mağduriyetin yaşanmasını engelleyen Web Tapu uygulamasında vatandaşlar işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde ve beklemeden yapabiliyor, işlemlerinin bütün aşamasını takip edebiliyor.



Vatandaşlar, sistem üzerinden kolaylıkla yapacağı işlemler sonrası sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gidiyor.



Yabancı uyruklular dahil olmak üzere ıslak imza için işlem yapmak isteyen vatandaşlar, randevularını "Alo-181" çağrı merkezi aracılığıyla veya "www.tkgm.gov.tr" adresinden online olarak alabiliyor. Müdürlüklere randevusuz ve "Web-Tapu" üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.



Vatandaşlar, tapu müdürlüklerine gitmek yerine yeni tip corona virüs tehlikesinden sonra daha da fonksiyonel hale getirilen Web Tapu uygulamasını kullanmaya başladı. Web Tapu sistemini kullanan sayısı 16 Mart'ta yaklaşık 10 bin iken bu rakam 17 Mart'ta 20 bine, 18 Mart'ta ise 35 bine yükseldi.



Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri "www.yourkeyturkey.gov.tr"den karşılanacak.

ECZANELERDE CORONA VİRÜS ÖNLEMİ: 1 METRE KURALI-VİDEO

