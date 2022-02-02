Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri 3. çeyrekte yüzde 22 arttı

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24,2 milyon olarak gerçekleşti.



M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon artışla 16,4 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 67,9’unu oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 99,6 bin net artışla 3. çeyrek sonunda 1,3 milyonu aştı.



AYLIK 18 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ



Vodafone’un Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 500 milyonu buldu.



Vodafone Türkiye abonelerinin toplam data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 artışla 796 petabyte'ı aştı.



Öte yandan Vodafone, holding yapılanması altında faaliyet gösteren şirketlerine bir yenisini daha ekledi. Geçen yılın sonunda faaliyet izni alan Vodafone Finansman AŞ ile başlangıç olarak KOBİ ve ticari iş ortaklarının ihtiyaç duyacakları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için finansman desteği verilecek.



AKSOY: YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ





Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy açıklamasında şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şifahen paylaşılan 2022’de ihalenin gerçekleştirilmesi ve 2023 yılının başında hizmetin devreye alınması takviminin doğru bir zamanlama olacağını değerlendiriyor ve destekliyoruz. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2022 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

