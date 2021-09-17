Vodafone Türkiye'nin toplam yatırımı 63 milyar TL'ye ulaştı

Aksoy, 15. yıl dönümü vesilesiyle hazırladıkları "Ekonomik Etki Analizi" çıktıları hakkında bilgi verdi.



Ekonomik etki analizi ile Vodafone faaliyetleri sonucu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya etkileri incelediklerini anlatan Aksoy, "Ortaya çıkan katma değeri hesaplarken üç temel etki alanına odaklandık. İlki, doğrudan etkilerimiz, burada Vodafone bünyesinde oluşan katma değeri inceliyoruz. İkincisi, dolaylı etkilerimiz, bu başlıkta ise Vodafone'a hizmet ve ürün tedarik eden paydaşlarımız ile satış kanallarımız üzerinden ortaya çıkan katma değeri inceliyoruz. Üçüncü etki alanı ise tetiklenen etki. Bu etki, ücret, vergi gibi bileşenlerin yurt içi ekonomiye yeniden katılmasıyla ortaya çıkıyor." dedi.



Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu üç başlıkta gerçekleştirilen analiz, Vodafone'un son 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar TL'lik etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyuyor. 2020-2021 mali yılında ise Vodafone'un doğrudan etkisi 10,6 milyar TL. Tedarikçiler, çağrı merkezleri ve bayiler üzerinden ortaya çıkan dolaylı etki ise 8,6 milyar TL düzeyinde hesaplandı. Ayrıca, yurt içinde yeniden harcama yapılarak ortaya çıkan tetiklenen ekonomik değer 8,8 milyar TL düzeyinde. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti."



Vodafone Türkiye'nin 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduğunu bildiren Aksoy, tetiklenen etki ile bu sayının 127 bini bulduğunu söyledi.



"11 ilde bölgesel kalkınmaya katkı sağladık"



Aksoy, Vodafone'un merkezi operasyonları ve bayi faaliyetleri ile başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin metropollerinde istihdam sağlarken, bayiler ve çağrı merkezleri üzerinden Anadolu kentlerinin kalkınmasına ve bu illerde hizmet sektörünün gelişimine de önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.



Özellikle 11 ilde şirketin sağladığı istihdamla bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunun altını çizen Aksoy, "Bu iller, Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Adıyaman, Van, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Diyarbakır, Adana olarak sıralanıyor." dedi.



Vodafone Grubu'nun Türkiye'ye yaptığı yatırımdan memnun olduğunu belirten Aksoy, Grup içinde 15 yılda en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti, Türkiye'de hayata geçirilen bir çok uygulamanın, diğer ülkelere teknoloji ihracatı yaptıklarını söyledi.



Aksoy, "Avro cinsinden gelir açısından baktığımızda da Vodafone'nun faaliyet gösterdiği 21 ülke içinde 7'nci sıradayız." dedi.



"ULAK kapsamında 24,5 milyon TL'lik yerli alım gerçekleştirdik"



Aksoy, yerli ve milli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gördüklerini belirterek, "Son 5 yılda 553 milyon TL'lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladık. Bugüne kadar ULAK kapsamında 24,5 milyon TL'lik yerli alım gerçekleştirdik. Vodafone, Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi'ne ise 21'in üzerinde uzman ile 1.500 adam/günü aşan çabayla yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde Ar-Ge desteği sağladı." bilgisini paylaştı.



Vodafone'un 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamalarının 1,6 katına çıkarak 54,3 milyon TL'ye ulaştığını bildiren Aksoy, şunları söyledi



"Vodafone'un Ar-Ge operasyonlarının yüzde 70'i yaklaşık 300 kişinin çalıştığı OKSİJEN'de yürütülüyor. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor.



"Fiberde bizim mücadelemiz, düzenlemelerle ilgili"



Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, 5G'nin geleceğin değil, günümüzün teknolojisi olduğunu belirterek, en kısa zamanda kullanıma geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Tüm dünyada olduğu gibi 5G'nin yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi için de önemli bir kriter olduğunun altını çizen Aksoy, 5G ihale süreci ve açıklanan takviminde bir gecikme olmasını istemediklerine, hatta mümkün olursa daha da erken olmasını istediklerine işaret etti.



5G ihalesinde pazarda üç operatör arasında rekabetin korunması konusuna özel önem verdiklerini dile getiren Aksoy, ancak bu şekilde tüketiciye en iyi hizmetin verilebileceğini, kendileri için değil tüketiciler için adalet istediklerini söyledi.



Aksoy, operatörler arasında fiber paylaşım konusundaki soru karşısında, "Fiberde bizim mücadelemiz, düzenlemelerle ilgili. Yapılan düzenlemelerde, fiber kazı iznimiz tamamen elimizden alındı. Ortak altyapı şirketi kurulması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı oldu, Bakanlığın bunu destekleyen görüşleri oldu. Biz Vodafone olarak Varlık Fonu kapsamında bu şirketin kurulmasını da başka bir alternatif şirketin hayata geçirilmesini de üç operatörün ortak kurmasını da destekliyoruz. Biz yatırım yapmak, her yere fiber götürmek istiyoruz. Bu alanda önemli bir olumlu siyasi irade var." yanıtını verdi.

