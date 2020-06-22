Wirecard: Kayıp 2.1 milyar dolar aslında yoktu

Almanya merkezli Wirecard AG şirketinin kayıp 2.1 milyar dolar skandalı yeni bir boyuta ulaştı.



Şirketin CEO'sy Markus Braun'un istifasıyla sonuçlanan skandala ilişkin Wirecard'dan yeni bir açıklama geldi.



Wirecard'dan yapılan açıklamada söz konusu 2.1 milyar doların aslında hesaplarında yoktan oluştuğu belirtildi. Ayrıca şirketin çalışmalarına devam edebilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.



Öte yandan Wirecard tarafından paylaşılan 2019 - 2020 mali raporlarının da geçerliliğini kaybettiği ifade edildi.



Filipinler merkez bankası Wirecard'dan gönderilen 2.1 milyar doların sistemlerine girmediğini açıklamıştı. Bu açıklamayla beraber ortaya çıkan skandal CEO'nun istifasıyla sonuçlanmıştı.

1999 yılında Almanya'nın Münih kentinde kurulan Wirecard AG, global bir finansal hizmetler ve teknoloji firmasıdır. Firma, dünya genelindeki 7.000’den fazla kurumsal müşterisine ödeme işlemleri, kart ihracı ve risk yönetimi hizmetleri sunmaktadır.