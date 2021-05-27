Yapılandırmada kapsam genişledi

Milyonlarca vatandaşa devlete olan borçlarını yapılandırma için bir fırsat daha sunan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifi, kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngörüyor.

Teklif ile 30 Nisan 2021 itibari ile kesinleşmiş, vergi, harç ve SGK prim borçları ile cezalar yeniden yapılandırılabilecek.

