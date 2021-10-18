YarınBizim Projesi ikinci dönem başvuruları başladı

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla hayata geçirilen YarınBizim Projesi, bu yıl da gençlerin yanında olmaya devam ediyor.



Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklerken, onları gelecek kariyerlerine hazırlamak amacıyla tasarlanan projeye başvurular 13 Ekim'de başladı.

Kariyer planlaması ve meslek tanıtımlarının yanı sıra kişisel farkındalık ve motivasyon eğitimleriyle gençlerin bu zorlu süreci en kolay şekilde geçirmelerinin hedeflendiği projenin bu yılki odağında ise 'sorumlu gençlik' bulunuyor.



Geçen yıl olduğu gibi 2021'de de Sabancı Gönüllüleri'nin yanı sıra medya ve kamuoyunun önde gelen birçok isminin destek verdiği proje, zengin içeriği, kariyer destek programları ve kişisel gelişim eğitimleriyle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor.



Gönüllülüğün gücünden ilham alarak tasarlanan 'mentorluk paydaşlığı' kapsamında her bir gencin gelecek hayaline uygun olarak atanan mentorlar, bilgi birikimleri ve ilham veren hikayeleriyle gençlere rol model olmayı sürdürüyor. Sabancı Topluluğu'nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarının da seferber edildiği proje, gençlerin bu zorlu dönemde eğitim sürecine destek olurken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmelerine de destek sağlıyor.



31 Ekim'e kadar başvuruların devam edeceği projeye, sağlık çalışanlarının 12'nci sınıfında okuyan ve üniversiteye hazırlanan lise mezunu çocuklarıyla kardeşleri katılabiliyor.



Gençlerin projeye katılmak için https://yarinbizim.com/menti-basvuru-formu.html adresinden katılım formunu doldurmaları yeterli olacak.