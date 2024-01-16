2024 yaşlı ve engelli aylık ücretlerinde zam tutarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibarıyla ödemelerde yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını açıklamıştı. Peki, yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? 2024 ocak farkları ne zaman yatırılacak?



2024 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?



Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz." dedi.



Buna göre; 2024 yılı itibarıyla yaşlı aylığı 3 bin 504 lira oldu.



2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?



2024 yılı engelli maaşlarının ne kadar olduğu belli oldu. Buna göre;



Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları 874 liradan 2 bin 797 liraya,



Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi.



OCAK FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?



Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.