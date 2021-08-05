Yatırım şirketi Vanguard, corona virüs aşısı yaptıran çalışanlarına bin dolar ödeyecek

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Vanguard, ABD'li çalışanlarına aşı olmaları halinde bin dolar ödeyecek. Şirketten yapılan açıklamada çalışanların, aşılandıklarını Ekim ayına kadar kanıtlamaları istenirken, duyurudan önce aşı yaptırılanların da tekliften yaralanabileceği belirtildi.

ABD'Lİ ŞİRKETLER FARKLI YAKLAŞIMLAR BENİMSİYOR



Corona virüsün Delta varyantı nedeniyle meydana gelen vakalar ülke genelinde artarken, ABD’li firmalar aşılamaya yönelik farklı yaklaşımlar benimsiyor.



Bu kapsamda teknoloji devleri Microsoft ve Google, tüm çalışanlarının aşılanmasını zorunlu kıldı. Walmart, Uber, Amazon ve Apple ise ön saflardaki çalışanlar yerine yönetici kademisinde bulunan personelin aşılanmasını istedi.



CORONA VİRÜSÜ DURDURMANIN EN İYİ YOLU AŞI OLMAK

Yaklaşık 16 bin 500 ABD'li çalışana sahip olan Vanguard, aşıların corona virüsün yayılmasını durdurmanın "en iyi yolu" olduğunu ve personeli aşı olmaya şiddetle teşvik ettiğini duyurdu. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bu nedenle, Covid-19 aşısı olduğunu kanıtlayan çalışanlarımız için bir teşvik sunuyoruz" denildi.



Vanguard’ın duyurusu, Temmuz ayından bu yana aşısız çalışanların ABD’deki ofislerine girmesini yasaklayan bir başka büyük ABD’li varlık yöneticisi olan Blackrock’un kararının ardından geldi.

DELTA VARYANTI NEDENİYLE GÜNLÜK VAKA SAYILARI YÜKSELDİ

Öte yandan, ABD’de şu anda günlük Covid-19 vakalarının sayısında bir artış yaşanıyor. Şimdiye kadar toplam 36 milyon 184 bini aşkın vakanın ve 631 bin ölümün kaydedildiği ülkede son 24 saatte 112 binden fazla yeni vaka bildirildi. Yeni vakalardaki artış Haziran ortasından bu yana devam ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hem aşılı hem de aşısızlar için maskelerin tekrar kapalı mekanlarda takılması gerektiğini duyurdu.



New York şehrinde ise restoranların, spor salonlarının ve diğer kapalı mekan işletmelerinin müşterilerinin ve personelinin Eylül ayından itibaren aşılanması gerektiği açıklandı.

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