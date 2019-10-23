Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracilik hizmetlerine yüzde 7,5 oranında vergi geliyor.



Dijital hizmetlere ilişkin Türkiye'deki hasılatı 20 milyon liradan az olanlar veya dünya genelindeki hasılatı 750 milyon euro'dan az olanlar, "dijital hizmet vergisi"nden muaf olacak. Cumhurbaşkanı ise muafiyet tutarını sıfıra indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Taslak düzenleme, gelir vergisi dilim ve oranlarında değişiklik öngörüyorken 148 bin liraya kadar ücret geliri olanların vergisinde değişiklik olmayacak.



18 bin lira'ya kadar olan gelirlerde vergi oranı yüzde 15 olarak korunuyor. 40 bin liralik gelirin 18 bin lirasi için 2 bin 700 lira vergi alınacak. Kalan bölümüne yine yüzde 20 vergi uygulanacak.



98 bin lira'ya kadar olan gelirlerde, 40 bin lira'ya kadar olan kısım için 7 bin yüz lira, 40 bin liranin üstü gelirler için yüzde 27 vergi alınacak. Ücret gelirlerinde ise 148 bin lira baz alınarak ilk 40 bin liraya 7 bin yüz lira vergi uygulanıp üstünde kalan bölümden yüzde 27 gelir vergisi alinacak.

YÜKSEK GELİRE FARKLI UYGULAMA

500 bin liraya kadar olan gelirlerin 98 bin liralik kısmına 22 bin 760 lira vergi uygulanması, kalan bölüme ise yüzde 35 vergi öngörülüyor.

750 bin liraya kadar olan gelirlerde 500 bin liralik kısım için 163 bin 460 lira vergi alınmasi, üstünde kalan 250 bin liraya yüzde 39 vergi uygulanması planlanıyor.

Bir milyon liraya kadar olan gelirlerde vergi oranı yüzde 43 olarak belirlenirken bir milyon liranin üstündeki gelirlerde ise yüzde 45 olarak öngörülüyor. Bu oranlar, gelir vergisi beyanname dönemi izleyen yılın mart ayı olduğu için 1 ocak 2019'dan tarihinden itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı, oranları her bir dilim itibariyle 5 puana kadar artırmaya yetkili olacak.

LÜKS KONUTA VERGİ GELİYOR

Değeri 5 milyon lira ve üzerindeki konutlardan her yıl yüzde bir oranında ek konut vergisi alınacak. Bu kapsamdaki konut sayısı, bir milyon olarak tahmin ediliyor.

Dövizden sağlanan faize 20 puana kadar ek vergi uygulanabilecek. Araç kiralamada vergiden düşülen kısıma limit gelecek. Limit, binek araçlar için aylık kira bedelinin 4 bin liralik kısmı olacak. Ticari araçların kiralanmasında bu limit geçerli olmayacak. Kurumlar vergisinde indirim yapılacak. Yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2020'de yüzde 20, 2021'de yüzde 18 olacak.

