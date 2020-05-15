Yerli bulut kullanımı artıyor



Tuzla'da 150 milyon dolara kurdukları veri merkezi ile Türkiye'nin datasının içeride kalmasını sağladıklarını belirten İstanbul merkezli teknoloji yatırımları şirketi NGN Grubu'nun Bulut Çözümleri direktörü Beyazıt Öztürk, yerli bulut yatırımlarını stratejik yatırım olarak gördüklerini söyledi.



Yerli bulutun payını yüzde 5'ten yüzde yüzde 15'e çıkardıklarını belirten Öztürk, hedefin ise yüzde 25 olduğunu kaydetti.



'Türkiye'nin Datası Türkiye'de Kalsın' stratejisi doğrultusunda yaptıkları yerli teknoloji yatırımının önemine değinen Beyazıt Öztürk, şunları kaydetti:



“Yerli bulutta 1. ve 2. altyapı yatırımlarımızı doldurduk. COVID-19 sürecinde ise 3. altyapı yatırımını tamamladık ve bunu da doldurmayı başardık. Şimdi 4. kademe yatırım başladı. Yaptığımız bu hamle ile yatırım planlarımızı 2021’den öne çekerek 2020’ye kaydırmış oluyoruz. Böylesine bir dönemde ekonomik olarak ülkemize katkı sağlamış olmak gurur verici."